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    Дель Потро обыграл Иpнера в четвертьфинале US Open

    US Open Хуан Мартин дель Потро ATP Джон Изнер
    Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро вышел в полуфинал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open, проходящего в Нью-Йорке.

    Хуан-Мартин дель Потро
    Хуан-Мартин дель Потро
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    В четвертьфинальном матче аргентинский теннисист за три с половиной часа одержал волевую победу над американцем Джоном Изнером со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

    Дель Потро совершил 14 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 26 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

    Следующим соперником дель Потро на Открытом чемпионате США станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо австриец Доминик Тим.

    Мужской финал пройдёт в воскресенье, 9 сентября. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, первая ракетка мира. 0

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