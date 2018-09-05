Дель Потро обыграл Иpнера в четвертьфинале US Open

Аргентинецвышел в полуфинал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open, проходящего в Нью-Йорке.

В четвертьфинальном матче аргентинский теннисист за три с половиной часа одержал волевую победу над американцем Джоном Изнером со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:4), 6:2.

Дель Потро совершил 14 эйсов, допустил 4 ошибки на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 10. На счету его соперника 26 подач навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейка.

Следующим соперником дель Потро на Открытом чемпионате США станет либо испанец Рафаэль Надаль, либо австриец Доминик Тим.

Мужской финал пройдёт в воскресенье, 9 сентября. Действующим победителем является Рафаэль Надаль, первая ракетка мира. 0