Вавринка победил Димитрова в первом раунде US Open

Швейцарецвышел во второй круг заключительного турнира «Большого шлема» сезона-2018 — Открытого чемпионата США.

Стэн Вавринка twitter.com/usopen 50 000 Бонус на первый депозит Забрать!

В матче первого круга швейцарский теннисист за 2 часа 24 минуты уверенно победил болгарина Григора Димитрова — 6:3, 6:2, 7:5.

Вавринка выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, 30 раз пробил навылет, сделал 37 невынужденных ошибок и использовал 5 брейк-пойнтов из 14.

На счету Димитрова 6 подач навылет, 7 двойных, 29 «виннеров», 42 неточности и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Следующим оппонентом Вавринки станет француз Уго Умбер (Q), победивший американца Коллина Алтамирано (Q) со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. 0