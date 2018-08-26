Медведев поднялся на 21 строчку в рейтинге ATP

Российский теннисистпосле победы на турнире в Уинстон-Сейлеме поднялся с 57-го на 36-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Первая десятка рейтинга осталась незименной. В топ-100 из российских теннисистов, кроме Медведева, — Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Рейтинг АТР от 27 августа

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080

3 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845

5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4445

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445

8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3790

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3485

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435…

26 (27). Карен Хачанов — 1525…

36 (57). Даниил Медведев — 1182…

38 (37). Андрей Рублев — 1145…

80 (84). Евгений Донской (все — Россия) — 718. 0