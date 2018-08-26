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    Медведев поднялся на 21 строчку в рейтинге ATP

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    Российский теннисист Даниил Медведев после победы на турнире в Уинстон-Сейлеме поднялся с 57-го на 36-е место в рейтинге ATP, обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев
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    Первая десятка рейтинга осталась незименной. В топ-100 из российских теннисистов, кроме Медведева, — Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.

    Рейтинг АТР от 27 августа

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10040 очков
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7080
    3 (3). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5500
    4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4845
    5 (5). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4615
    6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4445
    7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4445
    8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3790
    9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3485
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3435…
    26 (27). Карен Хачанов — 1525…
    36 (57). Даниил Медведев — 1182…
    38 (37). Андрей Рублев — 1145…
    80 (84). Евгений Донской (все — Россия) — 718. 0

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