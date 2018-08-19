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    Халеп вышла в финал турнира в Цинциннати

    WTA Симона Халеп
    Первая ракетка мира румынка Симона Халеп вышла в финал теннисного турнира в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов.

    Симона Халеп
    Симона Халеп
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    В матче полуфинала соревнований она в двух сетах обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счетом 6:3, 6:4.

    Встреча продолжалась 1 час 16 минут. Халеп один раз подала навылет, не допустила двойных ошибок на подаче и реализовала 5 брейк-пойтов из 6. На счету Соболенко 7 эйсов, 3 двойные ошибки на подаче и 2 реализованных брейк-пойта из 7.

    В финале турнира румынка сыграет с голландкой Кики Бертенс.

    Халеп в нынешнем сезоне в одиночном разряде побеждала на турнирах WTA в Монреале и Шэньчжэне, а также стала триумфатором «Ролан Гаррос». 0

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