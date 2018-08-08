Касаткина встретится с Шараповой во втором круге турнира в Монреале

В поединке первого раунда 12-я ракетка соревнований одержала победу над гречанкой Марией Саккари со счетом 6:4, 4:6, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 18 минут. 21-летняя уроженка Тольятти выполнила 1 подачу навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 8 из 17 брейк-поинтов.
На счету Саккари 1 эйс, 6 ошибок на подаче и 5 брейков.
Во втором круге Касаткина встретится со своей соотечественницей Марией Шараповой, которая ранее разгромила болгарку Сесил Каратанчеву.
Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова одолела американку Кристину Макхэйл со счетом 6:3, 6:2.
Павлюченкова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-поинтов. На счету Макхэйл 1 эйс, 3 ошибки на подаче и 1 брейк.
За выход в третий круг турнира в Монреале россиянка поспорит с первой ракеткой соревнований румынкой Симоной Халеп. 0