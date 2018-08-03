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    Кузнецова и Рублев пробились в четвертьфинал турнира Вашингтон

    WTA Светлана Кузнецова
    Российские теннисисты Светлана Кузнецова и Андрей Рублев вышли в четвертьфинал турнира в США.

    Светлана Кузнецова
    Светлана Кузнецова
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    В матче 1/8 финала Кузнецова обыграла румынку Ану Богдан. Поединок начался 1 час и 11 минут. Россиянка отдала сопернице всего три гейма — 6:2, 6:1.

    Следующей соперницей Кузнецовой станет казахстанская теннисистка Юлия Путинцева.

    Рублев сперва завершил матч второго круга с американцем Томми Полом, который был перенесен из-за дождя — 7:6, 6:4. Затем в тот же день в 1/8 финала россиянин оказался сильнее еще одного американца Ноа Рубина — 6:3, 6:2.

    В следующем круге Рублев встретится с американцем Денисом Кудлой. 0

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