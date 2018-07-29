Андреев: Если Шарапова выступит на ОИ-2020, то сыграет и за сборную в КФ

Капитан сборной России в Кубке Федерациисчитает, что перспективы выступленияза сборную зависят от её решения по поводу участия в Олимпиаде-2020 в Токио.

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За свою карьеру Шарапова сыграла восемь матчей за сборную России, победив в семи из них.

В последний раз она играла в Кубке Федерации в 2015 году. В финале против Чехии Шарапова принесла команде 2 очка, но чешки взяли верх со счётом 3-2.

«Пока сложно сказать. Я говорил с её агентом Максом Айзенбадом. Многое будет зависеть от её решения по выступлению на Олимпиаде в Токио.

Если к тому моменту она будет продолжать карьеру, то с удовольствием сыграет и за сборную», — сказал Андреев в интервью «Р-Спорт».

Напомним, что определённое количество выступлений за сборную является необходимым критерием для участия в Олимпийских играх.

Учитываются только матчи, сыгранные в рамках текущего олимпийского цикла. 0