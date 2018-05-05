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    Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде

    WTA Дарья Касаткина Елена Веснина Каролина Плишкова
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 7,4 миллиона долларов.

    В поединке первого раунда 14-я ракетка соревнований обыграла китаянку Ван Цян со счетом 7:5, 7:6 (8:6).

    Встреча продолжалась почти два часа. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-поинта из 9. На счету Ван Цян 3 эйса, 1 двойная и 3 реализованных брейк-поинта из 10.

    Следующей соперницей Касаткиной станет чешка Катержина Синякова или румынка Сорана Кырстя.

    Еще одна россиянка Елена Веснина прекратила борьбу на турнире, проиграв чешке Каролине Плишковой – 4:6, 2:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Плишкова 7 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-поинта из 14. На счету Весниной 4 эйса, 4 двойные и 1 реализованный брейк-поинт из 2.

    В следующем раунде Плишкова сыграет с белоруской Викторией Азаренко или с сербкой Александрой Крунич.

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