Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

Россиянинподнялся на одно место в рейтинге АТР и теперь находится на 48-й строчке, сообщается на официальном сайте организации.

На прошлой неделе игрались матча Кубка Дэвиса, поэтому крупных турниров не проводилось.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло, а лучшим среди российских теннисистов остается Андрей Рублев, занимающий 35-е место.

Рейтинг ATP. Версия от 9 апреля:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670,

3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985,

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925,

5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635,

6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4470,

7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665,

8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110…

35 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1378…

40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255…

48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 984…

85 (85). Евгений Донской (Россия) — 660…

96 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.