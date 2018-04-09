ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Медведев поднялся на одну строчку в рейтинге АТР

    ATP Карен Хачанов Андрей Рублёв Даниил Медведев Хуан Мартин дель Потро Григор Димитров Новак Джокович  Евгений Донской Джон Изнер Андрей Кузнецов Рафаэль Надаль Роджер Федерер Михаил Южный
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Даниил Медведев
    На фото:Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев поднялся на одно место в рейтинге АТР и теперь находится на 48-й строчке, сообщается на официальном сайте организации.

    На прошлой неделе игрались матча Кубка Дэвиса, поэтому крупных турниров не проводилось.

    В первой десятке рейтинга изменений не произошло, а лучшим среди российских теннисистов остается Андрей Рублев, занимающий 35-е место.

    Рейтинг ATP. Версия от 9 апреля:

    1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670,
    3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4985,
    4 (4). Александр Зверев (Германия) — 4925,
    5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4635,
    6 (6). Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 4470,
    7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3665,
    8 (8) Кевин Андерсон (ЮАР) — 3390,
    9 (9). Джон Изнер (США) — 3125,
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110…

    35 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1378…
    40 (40). Карен Хачанов (Россия) — 1255…
    48 (49). Даниил Медведев (Россия) — 984…
    85 (85). Евгений Донской (Россия) — 660…
    96 (96). Михаил Южный (Россия) — 616.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 08/04
    • Надаль обыграл Зверева на Кубке Дэвиса
  • 06/04
    • Кубок Дэвиса: Рублев уступил Новаку, Медведев обыграл Офнера
  • 06/04
    • Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса
  • 02/04
    • Изнер стал победителем «Мастерса» в Майами
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Анжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису 50 оттенков зеленого и Энди МюррейВсе краски Australian OpenСледим за жизнью теннисных суперзвезд в свежем обзоре их аккаунтов в «Инстаграме»Карен ХачановТри надежды российского теннисаLiveSport.Ru ищет новые российские таланты в мужском теннисе. И кое-что найти удалось Мария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииЭнди Мюррей и Серена УильямсПобеда Мюррея, долгожданный титул Серены Уильямс и прорыв ВеснинойО главных событиях третьего в сезоне турнира Большого шлема – УимблдонаМария ШараповаШарапова: два года без теннисаРоссийская теннисистка дисквалифицирована на 2 года за нарушение антидопинговых правил
    Подробный разбор
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    •
  • Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса
  • ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» не будет защищаться
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
  • 1,68
    •
  • «Барселона» по-реаловски или копирка из Лондона
  • «Рома» — «Барселона». Прогноз и ставки на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов 10 апреля
  • 2,21
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 09:27
    • Касаткина опустилась на 14-е место в рейтинге WTA
  • 08:00
    • Мугуруса выиграла турнир в Монтеррее
  • 07:09
    • Бертенс — победительница турнира в Чарльстоне
  • 17:24
    • Чилич вывел Хорватию в полуфинал Кубка Дэвиса
  • 16:10
    • Сборная Франции вышла в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса
  • 15:06
    • Надаль обыграл Зверева на Кубке Дэвиса
  • 11:34
    • Харрисон и Сок принесли сборной США победу над бельгийцами
  • 08/04
    • Родина проиграла в полуфинале турнира в Мексике в паре
  • 08/04
    • Мугуруса вышла в финал турнира в Мексике
  • 07/04
    • Мельцер обыграл Донского и оформил победу Австрии над Россией в Кубке Дэвиса
  • 07/04
    • Хачанов и Рублев проиграли парную встречу в Кубке Дэвиса
  • 07/04
    • Американцы ведут 2-0 в матче Кубка Дэвиса с бельгийцами
  • 07/04
    • Мугуруса вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
  • 06/04
    • Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса
  • 06/04
    • Касаткина не сумела выйти в полуфинал турнира в Чарльстоне
  • 06/04
    • Кубок Дэвиса: Рублев уступил Новаку, Медведев обыграл Офнера
  • Мугуруса — Томлянович. Сюрпризов ждать не стоит
  • Гарбин Мугуруса — Айла Томлянович. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 апреля
    • 1,6707/04/2018 в 00:30
  • Пуиг — Бабош. Битва за полуфинал затянется
  • Моника Пуиг — Тимея Бабош. Прогноз и ставки на теннисный матч 7 апреля
    • 1,8507/04/2018 в 00:30
  • 06/04
    • Зверев обыграл Феррера в четвертьфинале Кубка Дэвиса
  • 06/04
    • Рублев будет играть в паре с Хачановым на крупных турнирах АТР
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова