ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Надаль вновь станет первой ракеткой мира

    ATP Рафаэль Надаль Роджер Федерер
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Рафаэль Надаль
    На фото:Рафаэль Надаль
    Испанец Рафаэль Надаль, который из-за травмы пропускает турнир в Майами, вновь возглавит рейтинг ATP, сообщается на официальном сайте организации.

    Это произойдет благодаря поражению нынешней первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера во втором раунде «Мастерса» в Майами от австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7). Чтобы сохранить лидерство, Федереру нужно было выйти в четвертьфинал турнира.

    Федерер к моменту потери первой строчки проведет на вершине шесть недель подряд. Общее время его пребывания на первой позиции — 308 недель. Надаль, который должен вернуться на корт со стартом грунтового сезона, начнет свою 168-ю неделю в качестве лидера рейтинг-листа.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 25/03
    • Федерер пропустит весь грунтовый сезон
  • 25/03
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, Федерер вылетел
  • 19/03
    • Дель Потро одолел Федерера в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
  • 18/03
    • Федерер и Дель Потро разыграют титул в Индиан-Уэллсе
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Даниил МедведевБезрассудное поведение. Медведеву пора взяться за умРоссийский теннисист на Уимблдоне отличился не только шикарной победой над Стэном ВавринкойМария ШараповаДопинг Шараповой: оправдание или наказание?Скандал вокруг Марии Шараповой стал одной из главных тем в мировой прессе, а также вызвал шквал эмоций в спортивной средеНовак Джокович с долгожданным трофеем Открытого чемпионата Франции по теннису Исторический успех Джоковича, новая звезда WTA и травмы звездИтоги Открытого чемпионата Франции по теннису-2016 Мария Шарапова«Мария, мы соскучились!»Пресса — о возвращении Марии Шараповой на корт после 15 месяцев дисквалификацииАнжелика Кербер Непобедимый Джокович, сенсационная Кербер и маленький успех РоссииИтоги Открытого чемпионата Австралии по теннису Мария ШараповаНовая жизнь ШараповойО том, как изменилась жизнь Марии Шараповой после дисквалификации
    Подробный разбор
  • Пике меняет теннис. Прощаемся с Кубком Дэвиса
  • ITF планирует кардинально изменить формат Кубка Дэвиса
    •
  • Победы Федерера и Возняцки, вылеты Зверева и Гоффена, травмы Джоковича и Надаля
  • Итоги Открытого чемпионата Австралии по теннису
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Португальцы «подсядут» во втором тайме
  • Португалия – Нидерланды. Прогноз и ставки на международный товарищеский матч 26 марта
  • 2,07
    •
  • «Горные орлы» мирно разойдутся с «викингами»
  • Албания – Норвегия. Прогноз и ставки на футбольный товарищеский матч 26 марта
  • 3,50
    •
    Теннис. Лента новостей
  • 09:12
    • Федерер пропустит весь грунтовый сезон
  • 08:57
    • Коккинакис – самый низкорейтинговый победитель первой ракетки мира за 15 лет
  • 07:30
    • Павлюченкова проиграла Кербер в Майами
  • 07:13
    • Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, Федерер вылетел
  • 22:06
    • Феррер уверенно обыграл Донского в Майами
  • 20:52
    • Медведев проиграл Звереву в Майами
  • 24/03
    • Серена Уильямс оштрафована на 1000 долларов за неявку на пресс-конференцию
  • 24/03
    • Вихлянцева уступила Винус Уильямс в Майами
  • 24/03
    • Южный вышел в третий раунд «Мастерса» в Майами, Рублев завершил борьбу
  • 24/03
    • Касаткина и Веснина покинули турнир в Майами
  • 23/03
    • Матч Медведева и Циципаса едва не закончился стычкой
  • 23/03
    • Медведев — во втором круге «Мастерса» в Майами
  • 23/03
    • Кузнецова завершила борьбу в Майами
  • 22/03
    • Павлюченкова пробилась в третий круг турнира в Майами, Макарова — вылетела
  • 22/03
    • Донской — во втором круге турнира в Майами
  • 22/03
    • Серена Уильямс проиграла Осаке в Майами
  • 22/03
    • Южный вышел во второй круг на турнире в Майами
  • Серена не сможет остановить Осаку
  • Серена Уильямс — Наоми Осака. Прогноз и ставки на теннисный матч 21 марта
    • 1,8421/03/2018 в 23:30
  • Долгая дорога вверх. Шарапову преследуют неудачи
  • Российская теннисистка проиграла три подряд матча в 2018 году
    • 19/03/2018 в 13:58
  • 19/03
    • Дель Потро вышел на шестое место в рейтинге ATP
    Весь теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    ATP WTA
    Кубок Дэвиса Кубок Федерации
    Australian Open Ролан Гаррос
    Уимблдон US Open

    Игроки

    Азаренко Бердых Богомолов Веснина Возняцки
    Джокович Звонарева Иванович Квитова Кириленко
    Кузнецова Макарова Мюррей Надаль Павлюченкова
    Петкович Радванска Тсонга Уильямс Серена Федерер
    Шарапова