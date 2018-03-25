Надаль вновь станет первой ракеткой мира

Испанец, который из-за травмы пропускает турнир в Майами, вновь возглавит рейтинг ATP, сообщается на официальном сайте организации.

Это произойдет благодаря поражению нынешней первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера во втором раунде «Мастерса» в Майами от австралийца Танаси Коккинакиса со счетом 6:3, 3:6, 6:7 (4:7). Чтобы сохранить лидерство, Федереру нужно было выйти в четвертьфинал турнира.

Федерер к моменту потери первой строчки проведет на вершине шесть недель подряд. Общее время его пребывания на первой позиции — 308 недель. Надаль, который должен вернуться на корт со стартом грунтового сезона, начнет свою 168-ю неделю в качестве лидера рейтинг-листа.