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    Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Майами, Федерер вылетел

    ATP Карен Хачанов Роджер Федерер Томаш Бердых Леонардо Майер Фернандо Вердаско Сэм Куэрри Фабио Фоньини
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    Танаси Коккинакис
    На фото:Танаси Коккинакис
    Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий круг турнира серии «Мастерс» в Майами, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    В матче второго круга 32-й номер посева обыграл румына Мариуша Копила со счетом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

    Хачанов выполнил 1 эйс, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Копила 6 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

    За выход в 1/8 финала Хачанов поспорит с Кевином Андерсоном из ЮАР, который переиграл грузина Николоза Басилашвили (6:4, 6:3).

    Лидер мирового рейтинга швейцарец Роджер Федерер во втором круге «Мастерса» в Майами уступил австралийцу Танаси Коккинакису — 6:3, 3:6, 6:7 (4:7). Матч продолжался 2 часа 24 минуты.

    Федерер реализовал 1 брейк-пойнт из 5, Коккинакис — 1 из 3.

    Следующим соперником Коккинакиса станет испанец Фернандо Вердаско, в трех сетах переигравший своего соотечественника Гильермо Гарсию-Лопеса — 4:6, 6:0, 6:2.

    Отметим, что 2 апреля Федерер покинет первую строчку рейтинга ATP, которую займет испанец Рафаэль Надаль, пропустивший турнир в Майами из-за травмы. Чтобы сохранить лидерство в рейтинге, Федереру необходимо было дойти до четвертьфинала соревнований в США.

    Добавим также, что Федерер пропустит весь грунтовый сезон.

    Другие результаты:

    Борна Чорич (Хорватия) — Леонардо Майер (Аргентина) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4
    Джек Сок (США) — Юки Бхамбри (Индия) — 6:3, 7:6 (7:3)
    Фрэнсис Тьяфо (США) — Кайл Эдмунд (Великобритания) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)
    Томаш Бердых (Чехия) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:1, 6:4
    Стив Джонсон (США) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:3
    Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Денис Истомин (Узбекистан) — 6:1, 6:0
    Сэм Куэрри (США) — Раду Албот (Молдова) — 7:6 (7:4), 6:1
    Фабио Фоньини (Италия) — Никола Кун (Испания) — 6:4, 6:2
    Ник Кирьос (Австралия) — Душан Лайович (Серяби) – 6:4, 6:1

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