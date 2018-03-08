Шарапова назвала Осаку восходящей звездой

Российская теннисисткаподелилась эмоциями после поражения от японкив первом круге на турнире в Индиан-Уэллсе.

Россиянка впервые за 15 лет проиграла три матча подряд.

«Все совершенствуются. Если еще лет 5-10 назад я могла приехать на турнир и просто отыграть в своем стиле, чтобы пройти пару раундов, то сейчас это так не работает.

Осака — восходящая звезда. Она играла очень хорошо. Наоми быстра, агрессивна, мощно подает, широко играет. Нужно привыкнуть к ее темпу.

Шарапова проиграла Осаке в Индиан-Уэллсе

Конечно, мне хотелось выступить тут лучше. Не только потому что я выиграла этот турнир пару раз, а потому что у меня менталитет победителя», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.