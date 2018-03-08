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    Шарапова назвала Осаку восходящей звездой

    Мария Шарапова Наоми Осака WTA
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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась эмоциями после поражения от японки Наоми Осаки в первом круге на турнире в Индиан-Уэллсе.

    Россиянка впервые за 15 лет проиграла три матча подряд.

    «Все совершенствуются. Если еще лет 5-10 назад я могла приехать на турнир и просто отыграть в своем стиле, чтобы пройти пару раундов, то сейчас это так не работает.

    Осака — восходящая звезда. Она играла очень хорошо. Наоми быстра, агрессивна, мощно подает, широко играет. Нужно привыкнуть к ее темпу.

    Шарапова проиграла Осаке в Индиан-Уэллсе

    Конечно, мне хотелось выступить тут лучше. Не только потому что я выиграла этот турнир пару раз, а потому что у меня менталитет победителя», — приводит слова Шараповой официальный сайт турнира.

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