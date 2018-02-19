Макарова, Касаткина и Веснина успешно стартовали на турнире в Дубае

Россиянкис побед стартовали на теннисном турнире в Дубае.

Макарова в трех сетах обыграла Анастасию Севастову из Латвии. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (11:9), 6:3.

Веснина в стартовом раунде встречалась с китаянкой Шуай Пэн и одержала победу со счетом 6:4, 7:5.

Касаткина в стартовом матче переиграла Агнешку Радванску из Польши. Матч длился 1 час 56 минут и завершился победой россиянки 7:5, 6:4.

В во втором круге Веснина встретится с Аленой Остапенко, Макарова вышла на победительницу встречи Каролин Гарсии и Люции Шафаржовой, а Касаткина сыграет с победительницей встречи Йоханны Конты и Анастасии Павлюченковой.

Шарапова снялась с турнира в Дубае

