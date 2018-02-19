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    Макарова, Касаткина и Веснина успешно стартовали на турнире в Дубае

    WTA Дарья Касаткина Екатерина Макарова Елена Веснина
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    Дарья Касаткина
    На фото:Дарья Касаткина
    Россиянки Екатерина Макарова, Елена Веснина и Дарья Касаткина с побед стартовали на теннисном турнире в Дубае.

    Макарова в трех сетах обыграла Анастасию Севастову из Латвии. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:6 (11:9), 6:3.

    Веснина в стартовом раунде встречалась с китаянкой Шуай Пэн и одержала победу со счетом 6:4, 7:5.

    Касаткина в стартовом матче переиграла Агнешку Радванску из Польши. Матч длился 1 час 56 минут и завершился победой россиянки 7:5, 6:4.

    В во втором круге Веснина встретится с Аленой Остапенко, Макарова вышла на победительницу встречи Каролин Гарсии и Люции Шафаржовой, а Касаткина сыграет с победительницей встречи Йоханны Конты и Анастасии Павлюченковой.

    Шарапова снялась с турнира в Дубае

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