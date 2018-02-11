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    Рыбарикова обыграла Калинскую в матче Словакия — Россия

    Кубок Федерации WTA
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    Магдалена Рыбарикова
    На фото:Магдалена Рыбарикова
    Сборная Словакии сравняла счет в матче плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с командой России — 1:1.

    Россиянка Анна Калинская за 2 часа и 22 минуты в трёх партиях уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 7:5, 3:6, 4:6.

    Рыбарикова выполнила 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки, 26 раз пробила навылет, совершила 53 невынужденные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 12.

    На счету Калинской 3 подачи навылет, 3 двойные, 22 виннера, 48 ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

    В первой игре серии Наталья Вихлянцева взяла верх над Викторией Кузьмовой. В следующей игре Рыбарикова встретится с Вихлянцевой.

    Победитель противостояния получит право сразиться с одной из четырех худших команд Мировой группы I за право участия в элите в следующем сезоне.

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