Рублев опустился на 36-е место в рейтинге ATP

В первой десятке изменений не произошло: лидирует испанец Рафаэль Надаль, за которым идет швейцарец Роджер Федерер, хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, бельгиец Давид Гоффен, американец Джек Сок, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и испанец Пабло Карреньо-Буста.
Россиянин Андрей Рублев опустился с 35-го на 36-е место в рейтинге.
Отметим, что на минувшей неделе проводились матчи Кубка Дэвиса.
Рейтинг АТР от 5 февраля:
1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,
3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4630,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4610,
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4060,
7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3460,
8 (8). Джек Сок (США) — 2880,
9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2815,
10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2705…
36 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1310…
49 (49). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
56 (56). Даниил Медведев (Россия) — 919…
71 (71). Евгений Донской (Россия) — 739…
92 (92). Михаил Южный (Россия) — 604.