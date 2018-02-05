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    Рублев опустился на 36-е место в рейтинге ATP

    ATP Рафаэль Надаль Роджер Федерер Марин Чилич Григор Димитров Хуан Мартин дель Потро Андрей Рублёв Карен Хачанов Даниил Медведев Евгений Донской Михаил Южный
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    Андрей Рублев
    На фото:Андрей Рублев
    Ассоциация теннисистов-профессионалов на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сильнейших теннисистов мира.

    В первой десятке изменений не произошло: лидирует испанец Рафаэль Надаль, за которым идет швейцарец Роджер Федерер, хорват Марин Чилич, болгарин Григор Димитров, немец Александр Зверев, австриец Доминик Тим, бельгиец Давид Гоффен, американец Джек Сок, аргентинец Хуан-Мартин дель Потро и испанец Пабло Карреньо-Буста.

    Россиянин Андрей Рублев опустился с 35-го на 36-е место в рейтинге.

    Отметим, что на минувшей неделе проводились матчи Кубка Дэвиса.

    Рейтинг АТР от 5 февраля:

    1. (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9760 очков,
    2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9605,
    3 (3). Марин Чилич (Хорватия) — 4960,
    4 (4). Григор Димитров (Болгария) — 4630,
    5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4610,
    6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4060,
    7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) — 3460,
    8 (8). Джек Сок (США) — 2880,
    9 (9). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2815,
    10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2705…
    36 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1310…
    49 (49). Карен Хачанов (Россия) — 1030…
    56 (56). Даниил Медведев (Россия) — 919…
    71 (71). Евгений Донской (Россия) — 739…
    92 (92). Михаил Южный (Россия) — 604.

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