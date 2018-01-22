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    Сандгрен не пустил Тима в четвертьфинал Australian Open

    Australian Open ATP
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    Теннис Сандгрен
    На фото:Теннис Сандгрен
    Американский теннисист Теннис Сандгрен пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В поединке четвертого круга 97-я ракетка мира обыграл австрийца Доминика Тима, получившего пятый номер посева.

    Встреча, которая продолжалась почти четыре часа, завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3.

    Сандгрен 20 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-поинтов. На счету его Тима 20 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

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    До Australian Open-2018 американец не доходил на Больших шлемах дальше первого круга.

    За выход в полуфинал Сандгрен поспорит с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 14) — Чон Хён (Южная Корея).

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