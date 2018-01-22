Сандгрен не пустил Тима в четвертьфинал Australian Open

Американский теннисистпробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

В поединке четвертого круга 97-я ракетка мира обыграл австрийца Доминика Тима, получившего пятый номер посева.

Встреча, которая продолжалась почти четыре часа, завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (7:9), 6:3.

Сандгрен 20 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-поинтов. На счету его Тима 20 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

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До Australian Open-2018 американец не доходил на Больших шлемах дальше первого круга.

За выход в полуфинал Сандгрен поспорит с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 14) — Чон Хён (Южная Корея).