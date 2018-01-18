Итоговый турнир WTA будет проходить в Шэньчжэне

Итоговый турнир WTA с 2019 года будет проходить в китайском, сообщает официальный сайт организации.

Контракт с китайском городом заключен до 2028 года. Призовой фонд соревнований, в которых принимают участие восемь лучших теннисисток и дуэтов по итогам года, будет удвоен и составит 14 миллионов долларов.

«Динамично развивающийся город Шэньчжэнь выбран хозяином Итогового турнира WTA на ближайшую декаду. Эта сделка обещает вывести турнир на новый уровень», — сказал исполнительный директор WTA Стив Саймон.

Итоговый турнир WTA, который ранее назывался чемпионатом WTA, проводится с 1972 года. До 2000 года турнир разыгрывался в различных городах США, в 2001-м соревнования прошли в Мюнхене, затем турнир принимали Лос-Анджелес (2002-2005), Мадрид (2006-2007), Доха (2008-2010), Стамбул (2011-2013) и Сингапур (2014-2018).