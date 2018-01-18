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    Тим вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии

    Australian Open ATP
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    Доминик Тим
    На фото:Доминик Тим
    Австриец Доминик Тим пробился в третий круг проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии.

    Тим, посеянный на турнире под 5-м номером, во втором круге взял верх над американцем Денисом Кудлой — 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 6:2, 6:3. Поединок продолжался 3 часа 48 минут.

    Доминик выполнил 21 эйс, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-поинтов из 18 возможных. На счету Дениса 12 подач навылет, 9 двойных ошибок и 4 брейка.

    Соперником Тима в третьем раунде Australian Open будет победитель матча Адриан Маннарино (Франция) — Иржи Веселы (Чехия).

    13-я ракетка турнира американец Сэм Куэрри завершил борьбу на стадии второго раунда, в четырех партиях уступив венгру Мартону Фучовичу, — 4:6, 6:7 (6:8), 6:4, 2:6.

    В 1/16 финала Фучович сыграет с аргентинцем Николасом Кикером.

    Также барьер второго раунда турнира преодолел испанец Альберт Рамос, который в трех сетах сломил сопротивление американца Тима Смычека — 6:4, 6:2, 7:6 (7:2).

    За выход в четвертый круг Рамос поспорит с победителем матча Новак Джокович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

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