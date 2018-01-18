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    Донской проиграл Фоньини

    ATP Евгений Донской Фабио Фоньини Australian Open
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    Евгений Донской
    На фото:Евгений Донской
    72-я ракетка мира россиянин Евгений Донской не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

    В четверг Донской уступил 25-му сеяному итальянцу Фабио Фоньини со счетом 6:2, 3:6, 4:6, 1:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты.

    Евгений трижды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

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    За выход в четвертый круг Фоньини поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Жюльен Беннето (Франция).

    Другие результаты:

    Адриан Маннарино (Франция) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:3
    Томаш Бердых (Чехия) — Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — 6:3, 2:6, 6:2, 6:3

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