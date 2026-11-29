Масс-старты на 20 км свободным стилем закрыли первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Ближе всех из россиян к медали подошла Наталья Терентьева, второй раз за этап ставшая четвёртой, а в мужской гонке лучшим из российских лыжников стал Савелий Коростелёв — он финишировал 12-м.

Наталья Терентьева в Руке globallookpress.com

Терентьева снова уступила трём шведкам

Россиянка держалась в лидирующей группе на протяжении всей гонки и до самого финиша претендовала на медали. С последнего подъёма Терентьева ещё выходила третьей, но на финише уступила Лизе Эрикссон в борьбе за бронзу четыре десятых секунды. Победила Линн Сван, накануне выигравшая классический спринт, второй стала Моа Илар. Ещё одна россиянка Дарья Непряева заняла 16-е место.

В пятницу Терентьеву тоже опередили три шведки: тогда в классической разделке на 10 км до бронзы ей не хватило 8,8 секунды, а призовые места забрали Андерссон, Сван и Карлссон. Это была первая гонка для Натальи на Кубке мира почти за пять лет. Представительницы Швеции в итоге забрали все девять медалей женской программы в Руке.

Коростелёв упал и финишировал в шести секундах от Клебо

Савелий прошёл отметку 4 км 19-м, после чего упал на спуске и сломал палку. На следующей отсечке он был уже за пределами топ-50, к середине дистанции успел вернуться в группу лидеров, но незадолго до финиша россиянину наехали на лыжи, из-за чего он снова потерял время и позиции. В итоге Коростелёв финишировал 12-м в 6,1 секунды от Клебо, Сергей Волков в дебютной гонке на Кубке мира занял 40-е место.

В борьбе за победу Йоханнес Клебо опередил Эмиля Иверсена на две десятых, а Харальда Эстберга Амундсена — на полсекунды. Это 114-я личная победа Клебо на Кубке мира — норвежец повторил абсолютный рекорд легендарной соотечественницы Марит Бьорген.

Норвежцы заняли все три призовых места в масс-старте globallookpress.com

Коростелёв, Терентьева и Непряева уже точно пропустят Тронхейм

Второй этап пройдёт с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме: напомним, Норвегия ещё 16 ноября ограничила въезд российским спортсменам, в том числе тем, кто выступает в нейтральном статусе. Организаторы заранее предупредили, что россияне из-за этого пропустят этап, хотя позже все четверо оказались в заявке. Однако Савелий Коростелёв после масс-старта подтвердил, что российские лыжники в субботу получили уведомления об отказе во въезде.

«Мы не приедем в Тронхейм. Надежды больше нет. Вчера они прислали нам письмо, в котором говорилось, что решение не связано со спортивной составляющей», — сказал Коростелёв после гонки в интервью TV 2.

Шансы поехать в Тронхейм есть только у Сергея Волкова — благодаря словенскому виду на жительство. Норвежские власти сохранили возможность въезда для спортсменов с действующим ВНЖ в странах Шенгена. Волков уже выступал в Норвегии на предсезонных гонках в Бейтостолене, а в Руке сказал, что собирается стартовать и в Тронхейме.