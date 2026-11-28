Стало известно о четвертьфинальных парах Кубка НБА сезона-2026/2027. Первые матчи будут сыграны в ночь с 4 на 5 декабря.

Логотип турнира www.nba.com

Шесть групп по пять команд

Встречи группового этапа стартовали 30 октября и завершились 27 ноября. Всего в турнире участвуют 30 команд, разбитых на шесть групп по пять клубов. В четвертьфинал вышли победители шести групп, а также по одной лучшей команде из занявших вторые места в каждой конференции (уайлд-кард). Ими стали «Бостон Селтикс» на Востоке и «Сан-Антонио Спёрс» на Западе. Действующий чемпион турнира «Нью-Йорк Никс» занял последнее место в своей группе и выбыл из борьбы.

НБА. Результаты встреч в ночь на 28 ноября:

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 105:108;

«Индиана Пэйсерс» — «Филадельфия Сиксерс» — 87:111;

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 113:98;

«Торонто Рэпторс» — «Бруклин Нетс» — 124:100;

«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 86:87;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 109:114;

«Финикс Санз» — «Даллас Маверикс» — 109:113;

«Юта Джаз» — «Денвер Наггетс» — 107:120;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:105;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 99:96;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 116:94.

Первые игры пройдут в декабре

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в формате одного матча на вылет. Решающая игра турнира состоится 11 декабря на арене Hinkle Fieldhouse в Индианаполисе.

Четвертьфиналы:

5 декабря, 03:00. «Атланта Хокс» — «Филадельфия Севенти Сиксерс» (Атланта)

5 декабря, 05:30. «Даллас Маверикс» — «Сан-Антонио Спёрс» (Даллас)

6 декабря, 03:30. «Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» (Детройт)

6 декабря, 06:00. «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Мемфис Гриззлис» (Портленд)

Сетка турнира сайт НБА

Полуфиналы и финал:

Полуфиналы — 8–9 декабря

Финал — 11 декабря, Индианаполис

Турнир проводится в четвёртый раз

Первый розыгрыш был сыгран в рамках регулярного сезона-2023/2024 и носил название «Внутрисезонный турнир НБА». В 2023 году победителем стал «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2024-м — «Оклахома-Сити Тандер», а в прошлом году — «Сан-Антонио Спёрс». Тем временем, игры регулярного чемпионата продолжатся во время паузы в турнире пока не настанут четвертьфиналы.