Василиса Кагановская и Максим Некрасов выиграли соревнования в танцах на льду на пятом этапе Гран-при России «Сердце Сибири» в Омске, набрав 202,88 балла за два проката. Александра Степанова и Иван Букин взяли серебро с результатом 202,84, а бронза досталась Ирине Хаврониной и Девиду Нарижному (191,19).

Василиса Кагановская и Максим Некрасов globallookpress.com

Всё решил запас в 0,24 балла после ритм-танца

Кагановская и Некрасов вышли вперёд в субботу, получив за ритм-танец 81,76 балла против 81,52 у Степановой и Букина. В воскресенье пятикратные чемпионы России выиграли произвольный танец, набрав 121,32 против 121,12, и отыграли две десятых. Однако оставшегося задела в четыре сотых Кагановской и Некрасову хватило для золота.

Степанова и Букин не проигрывали на российских турнирах почти семь лет

До Омска Степанова и Букин уступали по сумме двух танцев аж в декабре 2019-го на чемпионате России в Красноярске — тогда их опередили Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

На первом для себя этапе нынешней серии Степанова и Букин также выступали в Красноярске и шли вторыми после ритм-танца, но выиграли произвольный и забрали золото.

Кагановская и Некрасов выиграли второй этап за сезон

Первое золото Кагановская и Некрасов взяли 25 октября на «Невском льду» в Санкт-Петербурге, где выиграли оба танца и опередили ближайших соперников почти на 19 баллов. Степанова и Букин на том этапе не выступали.

Следующая битва двух дуэтов может состояться на чемпионате России, который пройдёт с 16 по 21 декабря в Челябинске. На прошлом чемпионате страны Степанова и Букин завоевали пятый титул, а Кагановская и Некрасов впервые в паре взяли серебро.