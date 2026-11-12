Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри получил разрыв косой мышцы живота и пропустит как минимум две недели, сообщила пресс-служба клуба.

Стефен Карри globallookpress.com

Что произошло

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» травмировался в первой четверти матча с «Хьюстоном», завершившегося поражением «Уорриорз» (108:115).

Карри начал держаться за бок уже через несколько минут после начала встречи, пытаясь играть через боль и периодически бросая взгляды в сторону медицинского штаба.

За 7 минут и 22 секунды до конца стартового отрезка защитник вышел из-под заслона Дрэймонда Грина, реализовал дальний бросок, но сразу после выпуска мяча вскрикнул от боли и подал сигнал скамейке запасных.

Тренерский штаб «Уорриорз» взял тайм-аут и после короткого разговора с главным тренером Стивом Керром баскетболист в сопровождении специалиста медштаба команды направился в раздевалку, испытывая явный дискомфорт. На площадку он уже не вернулся.

Он говорит, что раньше с подобным не сталкивался, и сегодня же отправился на МРТ. Мы пока не получили никаких новостей о результатах. Уровень беспокойства высокий, но о степени серьезности повреждения я пока понятия не имею. Стив Керр Главный тренер «Голден Стэйт»

Как Карри проводит сезон?

В нынешнем сезоне 39-летний Стефен Карри набирает в среднем 27,8 очка, 3,9 передачи и 3,7 подбора за игру. «Голден Стэйт» уверенно начал сезон и одержал восемь побед в 12 матчах.

Следующий матч «Уорриорз» проведут против «Спёрс» в Сан-Антонио вечером в пятницу, 13 ноября.