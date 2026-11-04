Международный союз биатлонистов (IBU) с сезона 2026/27 ввёл ужесточённые правила обращения с оружием при подходе к огневому рубежу и уходе с него. Теперь спортсмены не имеют права начинать снимать винтовку до того, как они достигнут стрелкового коврика.

Олле Далин — президент IBU globallookpress.com

Накануне старта Кубка мира биатлонисты меняют отточенные годами тренировок и соревнований технические действия и привычки, так как цена их ошибки теперь измеряется дисквалификацией. Многим биатлонистам такое ужесточение пришлось не по душе, и они опасаются массовых снятий с гонок.

Какие внесены поправки в регламент соревнований

Согласно сентябрьской редакции правил, при подходе к огневому рубежу оба плечевых ремня винтовки должны оставаться на плечах, а обе руки — полностью внутри них. Спортсмен больше не может ни вывести руку из ремня, ни просунуть её под лямку заранее — даже в качестве привычного ритуала перед стрельбой.

Раньше полностью снимать оружие до коврика запрещалось, однако предварительные движения — например, заведение руки под ремень за несколько метров до рубежа — оставались обычной практикой. Теперь это нарушение. После стрельбы биатлонист обязан надёжно закрепить винтовку за спиной и только затем продолжать гонку; если ремни надеты неправильно, необходимо немедленно остановиться и устранить нарушение, не мешая соперникам.

IBU объясняет ужесточение заботой о безопасности: по оценке экспертов, при одновременном подъезде нескольких спортсменов к рубежу манипуляции с оружием создают риск случайного выстрела и ранения. Санкция за нарушение — немедленное исключение из протокола гонки. В помощь биатлонистам IBU даже выпустил обучающие ролики, но они не помогают, так как спортсмены действуют инстинктивно.

Где уже применяются новые правила

Фестиваль Loop One, прошедший 17–18 октября в Мюнхене, стал первой серьёзной проверкой новых правил IBU сезона 2026/2027: спортсмены соревновались на лыжероллерах, а судьи оценивали в том числе технику обращения с оружием. Во втором квалификационном забеге женщин из 15 участниц дисквалифицированы сразу три: чешка Люция Харватова, датчанка Леонора Ренхеде и гречанка Константина Харалампида.

Йохан‑Олав Ботн во время Loop One globallookpress.com

Но не все эпизоды закончились снятием: олимпийский чемпион норвежец Йохан‑Олав Ботн получил в Мюнхене замечание от организаторов, но сохранил место в протоколе и занял 2‑е и 4‑е места в двух гонках.

Новые поправки вряд ли можно назвать крупнейшей реформой биатлона за десятилетия: дистанции, мишени и подсчёт результатов остались прежними. Но что касается стрелковой подготовки, это одно из наиболее чувствительных изменений последних лет. Теперь спортсмен из‑за ошибки на стрельбище может быть дисквалифицирован. Борьба за Большой хрустальный глобус IBU начнётся 26 ноября в финском Контиолахти.