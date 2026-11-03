Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение изменить порядок выбора страны‑хозяйки Олимпийских игр. Сейчас на летнюю Олимпиаду‑2036 претендуют Германия, Венгрия, Индия, Катар, Южная Корея, ЮАР и Турция.

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Как изменится отбор

Теперь каждая из стран‑претендентов обязана в ноябре представить свои проекты МОК, а эксперты организации оценят степень их реализуемости. Дальше часть участников перейдёт к «стратегическому диалогу» с МОК: будет проверена финансовая состоятельность заявок, а представители международной комиссии посетят объекты кандидатов. В декабре 2028 года МОК назовёт предпочтительных претендентов, а голосование по столице Игр‑2036 пройдёт в середине 2029 года.

Зачем МОК меняет правила

Новый порядок появился после серии спорных решений о хозяевах Игр без полноценной конкуренции. Лос‑Анджелес получил право на Игры‑2028 одновременно с Парижем‑2024 в рамках трёхстороннего соглашения, а Брисбен был утверждён столицей Игр‑2032 ещё за 11 лет до турнира — без публичного конкурса.

Теперь члены МОК получат больше влияния на распределение главного олимпийского тендера. Среди ключевых критериев отбора: готовые арены, транспортная инфраструктура, выверенные бюджеты, общественная поддержка проекта и планируемое наследие Игр для города и страны.

Кто фавориты на проведение Олимпиады‑2036

Пока основными претендентами выглядят Доха (Катар) и Ахмадабад (Индия). Катар неплохо провёл ЧМ‑2022, после которого осталась развитая инфраструктура. Сейчас местный НОК заявляет о готовности 95 % олимпийских арен. Плюс Катар также примет баскетбольный ЧМ‑2027 и Азиатские игры‑2030.

Главной же проблемой Дохи станет жаркий климат с температурой воздуха выше 40 градусов. Мундиаль пришлось переносить на ноябрь — декабрь, а с Олимпиадой это будет сделать намного сложнее.

Ахмадабад завершает подготовку к крупному спортивному событию — в 2030 году город примет Игры Британского Содружества. Главная ставка страны — доступ МОК к аудитории свыше миллиарда человек и масштабная модернизация инфраструктуры.

Но и без слабых мест никуда. Это напряжённые отношения с Пакистаном, колоссальный объём необходимого строительства, сезон муссонов и серия допинговых скандалов. При этом для МОК азиатский вектор выглядит перспективно.

Если Доха выигрывает по степени готовности арен и инфраструктурной зрелости, то Индия предлагает комитету невероятный по своим масштабам рынок. Именно данный фактор может склонить чашу весов в пользу Ахмадабада.