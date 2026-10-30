Американский форвард «Мемфиса» Кэмерон Бузер стал самым молодым игроком на своей позиции в истории НБА, оформившим трипл-дабл, сообщает пресс-служба лиги.

Кэмерон Бузер globallookpress.com

Рекорд был установлен в матче регулярного чемпионата с «Портлендом» (124:103) в возрасте 19 лет и 104 дней. Бузер набрал 18 очков, сделал 11 подборов и отдал 12 результативных передач, проведя на площадке 28 минут и реализовав 4 из 5 трёхочковых бросков.

Предыдущее достижение среди форвардов принадлежало Леброну Джеймсу: 19 января 2005 года в возрасте 20 лет и 20 дней он оформил трипл-дабл в составе «Кливленда» в игре с «Портлендом» (107:101), набрав 27 очков, 11 подборов и 10 передач.

Бузер был выбран «Мемфисом» под третьим номером на драфте НБА 2026 года. До этого американец выступал за университет Дьюка.