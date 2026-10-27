22 сентября 2026 года FIS утвердила процедуру подачи заявок на нейтральный статус и скорректировала критерии допуска, убрав пункт о непредоставлении статуса атлетам из аффилированных структур вооружённых сил или органов безопасности.

Ещё 11 российских лыжников получили нейтральный статус от FIS, сообщается на сайте организации.

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