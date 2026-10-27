Ещё 11 российских лыжников получили нейтральный статус от FIS, сообщается на сайте организации.
Статус одобрен Артёму Баркову, Матвею Кетову, Вячеславу Мамичеву, Павлу Сергееву, Никите Родионову, Даниилу Муралееву, Никите Фадееву, Варваре Калининой, Алесе Рушенцевой, Арине Кусургашевой и Елизавете Шалабоде.
22 сентября 2026 года FIS утвердила процедуру подачи заявок на нейтральный статус и скорректировала критерии допуска, убрав пункт о непредоставлении статуса атлетам из аффилированных структур вооружённых сил или органов безопасности.