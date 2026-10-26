Пресс-служба Федерации лыжного спорта и сноуборда России назвала предварительный состав сборной России на первые этапы Кубка мира по лыжным гонкам.

Александр Большунов globallookpress.com

«В предварительный список по решению тренерского совета уже включены: Александр Большунов, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Александр Терентьев, Наталья Терентьева, Вероника Степанова, Алина Пеклецова, Алена Баранова», — говорится в сообщении пресс-службы ФЛССР.

Первый этап Кубка мира состоится в Финляндии с 27 по 29 ноября, а второй — в Норвегии с 4 по 6 декабря.

Напомним, что российские спортсмены были допущены к соревнованиям в нейтральном статусе, который нужно получить в FIS.