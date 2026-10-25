«Локомотивом-Кубань» уверенно обыграл «Самару» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 92:62 (21:17, 28:14, 24:15).

Патрик Миллер globallookpress.com

Самым результативным игроком в составе самарского клуба стал 25-летний российский форвард Данила Походяев. На его счету 15 очков, пять подборов и одна потеря.

В составе команды из Краснодара наибольшее количество очков набрал 34-летний американский разыгрывающий защитник Патрик Миллер. Баскетболист записал на свой счет 16 очков, сделал два подбора, отдал восемь передач и совершил два перехвата.