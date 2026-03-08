«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА на своём паркете обыграла «Филадельфию» со счётом 125:116, прервав серию неудач и одержав шестую победу подряд.

Лидером встречи стал Джейлен Джонсон, набравший 35 очков и сделавший 10 подборов.

«Атланта» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с результатом 33-31, тогда как «Филадельфия» идёт восьмой (34-29).

«Бруклин» в гостях победил «Детройт» со счётом 107:105, прервав серию из десяти поражений подряд.

Лучшим игроком матча стал Майкл Портер-младший, набравший 30 очков и сделавший 13 подборов. Российский защитник Егор Дёмин пропускал встречу из-за травмы.

«Бруклин» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции (16-47), а «Детройт» лидирует с показателем 45-17.

В Западной конференции «Оклахома» на домашнем паркете одержала победу над «Голден Стэйт» — 104:97.

Самым результативным игроком встречи стал канадский защитник Шей Гилджес-Александер с 27 очками.

«Оклахома» выиграла пятый матч подряд и сохраняет первое место в конференции с результатом 50-15. «Голден Стэйт» занимает восьмую строчку (32-31).

Результаты матчей игрового дня НБА 8 марта

«Детройт» — «Бруклин» — 105:107

«Атланта» — «Филадельфия» — 125:116

«Мемфис» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:123

«Милуоки» — «Юта» — 113:99

«Оклахома-Сити» — «Голден Стэйт» — 104:97