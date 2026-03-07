Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин снова пропустит игру регулярного чемпионата НБА против «Детройт Пистонс», которая пройдёт 8 марта.

Егор Демин globallookpress.com

«Это будет четвёртая игра Дёмина подряд, которую он пропустил, и то, что его продолжают исключать за день до начала матча, не является хорошим знаком. И на данный момент участие Дёмина в понедельник в матче с "Мемфисом", который станет первой игрой в серии бэк‑ту‑бэк, вызывает сомнения», — написано в статье издания CBC Sports.

20-летний баскетболист был задрафтован «Бруклином» в первом раунде драфта 2025 года под общим восьмым номером и стал одним из ведущих игроков клуба.