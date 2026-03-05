Действующий чемпион России по фигурному катанию Пётр Гуменник рассказал, как относится к американцу Илье Малинину.

Илья Малинин globallookpress.com

«Илья — уникальный спортсмен, он действительно может ставить свои отдельные цели. Вспоминаю, как по детскому возрасту выступал, — с запасом был всегда первый и тогда мной двигали какие-то другие цели, которые я ставил сам себе, а не конкуренция. А когда ты не лидер с большим отрывом, то лучше, когда есть хорошая конкуренция», — сказал Гуменник «Чемпионату».

На ОИ-2026 Гуменник занял шестое место в мужском одиночном катании.