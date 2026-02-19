Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл поделился своими эмоциями после продления контракта с армейцами до 2029 года.

Мело Тримбл globallookpress.com

«Это особенное чувство: остаться и играть в таком клубе. Что могу сказать по контракту? Я рад. Сейчас чувствую себя самым счастливым человеком в России, — сказал Тримбл каналу "Матч ТВ".

О новом соглашении американского защитника стало известно 8 февраля. за ЦСКА Тримбл играет с 2023 года, за это время он два раза выиграл Единую лигу ВТБ и становился самым ценным игроком плей‑офф.