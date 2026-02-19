Разыгрывающий московского ЦСКА Мело Тримбл поделился своими эмоциями после продления контракта с армейцами до 2029 года.

Мело Тримбл
Мело Тримбл globallookpress.com

«Это особенное чувство: остаться и играть в таком клубе.  Что могу сказать по контракту?  Я рад.  Сейчас чувствую себя самым счастливым человеком в России, — сказал Тримбл каналу "Матч ТВ".

О новом соглашении американского защитника стало известно 8 февраля.  за ЦСКА Тримбл играет с 2023 года, за это время он два раза выиграл Единую лигу ВТБ и становился самым ценным игроком плей‑офф.