Александр Секулич дал комментарий по поводу ухода из «Зенита». Тренер поблагодарил болельщиков, игроков и сотрудников команды.

Александр Секулич globallookpress.com

Специалист отметил, что принял непростое решение. Стороны расторгли контракт 28 января.

«Этот момент даётся мне непросто. Я искренне хочу поблагодарить болельщиков "Зенита", игроков и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня с первого дня. Быть главным тренером этой команды — честь, к которой я всегда буду относиться с большим уважением.

Этот сезон стал для нас серьёзным испытанием. Травмы нарушили нашу целостность, ритм и в какой-то момент уверенность в себе, что привело к результатам, которых никто из нас не хотел. Я принимаю свою долю ответственности, но при этом знаю, сколько труда, борьбы и сердца эта команда вкладывала изо дня в день в невидимой для всех работе.

Сейчас важнее всего будущее "Зенита". Я искренне желаю клубу удачи. Ухожу с чувством гордости, благодарности и уважения. И с твёрдой верой в то, что этому клубу по праву место на самой вершине. Спасибо каждому в семье "Зенита", — приводит слова Секулича пресс-служба "Зенита".