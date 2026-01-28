Александр Секулич дал комментарий по поводу ухода из «Зенита».  Тренер поблагодарил болельщиков, игроков и сотрудников команды.

Александр Секулич
Александр Секулич globallookpress.com

Специалист отметил, что принял непростое решение.  Стороны расторгли контракт 28 января.

«Этот момент даётся мне непросто.  Я искренне хочу поблагодарить болельщиков "Зенита", игроков и всех сотрудников клуба, которые поддерживали меня с первого дня.  Быть главным тренером этой команды — честь, к которой я всегда буду относиться с большим уважением.

Этот сезон стал для нас серьёзным испытанием.  Травмы нарушили нашу целостность, ритм и в какой-то момент уверенность в себе, что привело к результатам, которых никто из нас не хотел.  Я принимаю свою долю ответственности, но при этом знаю, сколько труда, борьбы и сердца эта команда вкладывала изо дня в день в невидимой для всех работе.

Сейчас важнее всего будущее "Зенита".  Я искренне желаю клубу удачи.  Ухожу с чувством гордости, благодарности и уважения.  И с твёрдой верой в то, что этому клубу по праву место на самой вершине.  Спасибо каждому в семье "Зенита", — приводит слова Секулича пресс-служба "Зенита".