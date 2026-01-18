На втором месте оказался белорусский биатлонист Максим Воробей , который отстал от победителя на 6,8 секунды и также допустил одну ошибку на огневом рубеже. Третье место занял россиянин Карим Халили , уступивший лидеру 12 секунд и совершивший два промаха.

Конкин показал лучшее время, преодолев дистанцию в 15 километров за 36 минут 17,6 секунды и допустив один промах.

Российский биатлонист Ярослав Конкин выиграл большой масс-старт на третьем этапе Кубка России, который проходит в деревне Демино в Ярославской области.

