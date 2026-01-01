Завершилась гонка преследования на 20 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.
Первое место в ней одержал 5-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 46.01,7.
Вторым на финише был его соотечественник Маттис Стенсхаген (+51,1). Третьим на пьедестале оказался Эдвинг Ангер(+59,8). Российский лыжник Савелий Коростелев стал 12-м (+1.53,8).
Лыжные гонки. «Тур де Ски» — 2025/2026, Тоблах. Гонка преследования классическим стилем, 20 км. Мужчины. Результаты:
Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.01,7.
Маттис Стенсхаген (Норвегия) — отставание 51,1.
Эдвин Ангер (Швеция) +59,8.
Федерико Пеллегрино (Италия) +59,8.
Эмиот Иверсен (Норвегия) +1.00,2.