Вторым на финише был его соотечественник Маттис Стенсхаген (+51,1). Третьим на пьедестале оказался Эдвинг Ангер (+59,8). Российский лыжник Савелий Коростелев стал 12-м (+1.53,8).

Первое место в ней одержал 5-кратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо , преодолевший дистанцию за 46.01,7.

Завершилась гонка преследования на 20 км классическим стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе.

