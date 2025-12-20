Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, завоевали золотую медаль на чемпионате России — 2026, набрав в сумме 216,94 балла за два выступления.
На втором месте оказались Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые вместе заработали 211,44 балла. Третье место досталось Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 200,63 балла.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты
1. Александра Степанова/Иван Букин — 216,94.
2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов — 211,44.
3. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано — 200,63.
4. Екатерина Миронова/Евгений Устенко — 198,75.
5. Анна Щербакова/Егор Гончаров — 193,22.