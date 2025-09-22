Петросян прокомментировала победу на предолимпийском квалификационном турнире в Пекине

Российская фигуристка, ставшая победительницей предолимпийского квалификационного турнира в Пекине, дала свой комментарий после победы.

«В день короткой очень переживала, не знала, к чему готовиться, какая-то была неизвестность.

В день произвольной, наоборот, была очень спокойной, я получила удовольствие от проката. Отличался контент немного от привычного. Будем над этим работать», — сказала Петросян в эфире Первого канала.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Российская фигуристка выступит на Олимпиаде в Милане, которая состоится в феврале 2026 года.