УНИКС продлил контракт с лидером команды Джаленом Рейнольдсом

Центровойпродолжит выступать за

Клуб и игрок заключили новое соглашение по схеме «1+1», что означает возможность продления ещё на сезон. Предстоящий сезон станет для Рейнольдса уже четвёртым в составе казанской команды — он присоединился к УНИКСу в 2022 году.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Рейнольдс провёл 50 матчей, в которых в среднем набирал 14,3 очка, совершал 5,9 подбора и отдавал 2 передачи.

УНИКС завершил сезон-2024/2025 на третьем месте, выиграв бронзовую серию у «Локомотива-Кубань» (3-1).