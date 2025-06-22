Пора собирать рюкзак. Куда перевезет свои баскетбольные таланты Кевин Дюрант?

Сезон НБА близок к завершению: впереди седьмой матч финальной серии, после окончания которой, межсезонье официально начнется для всех 30 команд лиги. Но большинство генмеджеров уже перестроились на летние рельсы: обмены, подписание свободных агентов и драфт новичков.

Однако информация о том, что форвард «Финикс Санс» Кевин Дюрант хочет выйти из аризонского проекта появилась задолго до окончания регулярного чемпионата. Ведущие инсайдеры лиги были уверены: Кевин сменит команду еще в феврале. Но, видимо, перед дедлайном закрытия периода переходов стоящих предложений не нашлось.

Важно понимать в этой ситуации: почему один из лучших атакующих игроков лиги в целом оказался доступен для обмена? Ответом может служить траектория развития «Санс» в последние годы: постоянные тренерские перестановки, раздутая платежная ведомость и дисбаланс непосредственно на баскетбольной площадке.

Сам Дюрант оказался в «Финиксе» благодаря смене владельца: молодой и амбициозный Мэтт Ишбия захотел заявить о начале своей эры громким подписанием. Именно таким оказался обмен Кевина из «Бруклина» в феврале 2023-го года. Этой сделкой можно провести грань между тем ровным и сбалансированным «Финиксом» Монти Уильямса, который выходил в финал НБА в 2021-ом году и новым проектом здесь и сейчас: ведь помимо ближайших драфт-пиков уехала в Бруклин талантливая молодёжь в лице Джонсона и Бриджеса. Таким образом, новое руководство сделало ставку на краткосрочный успех.

Говоря об отсутствии баланса, нужно смотреть чуть глубже, чем просто проблемный состав. Да, безусловно, с точки зрения непосредственно баскетбола три явно атакующих опции в лице Дюранта, Букера и Била одновременно мало совместимы: слишком много оборонительной работы придётся проделывать другим игрокам.

Мэтт Ишбия globallookpress.com

Но в контексте отсутствия гармонии стоит сказать в целом об организации «Финикс Санс». Ведь до Ишбии владельцем команды был одиозный Роберт Сарвер, который в основном делегировал обязанности по управлению командой и сам оставался безучастным, привлекая внимание лишь выходками в духе «привести живого козла в офис команды, чтобы как-то поднять дух сотрудников». Ишбия же на этом фоне наоборот выглядел слишком вовлеченным в формирование ростера и тренерского состава, буквально вмешиваясь в работу генерального менеджера Джеймса Джонса по принципу «кто платит — тот заказывает музыку».

Проблем доставляла и контрактная ситуация в клубе: игрок, на которого делалась ставка, позже совершенно не оправдавшаяся, оказался недоступен для обмена из-за права «вето». Речь идёт о Бредли Биле, уход которого мог стать надеждой на сохранение Дюранта в команде.

Добавим в этот котёл напряжённые отношения тренера Буденхольцера со стартовым центровым Юсуфом Нуркичем, которые могли не разговаривать месяцами, невнятную игру команды в целом и особенно, в защите по ходу регулярки.

Все вышеперечисленные обстоятельства и отсутствие явных перспектив на погоню за титулом наверняка подтолкнули матерого Дюранта на мысль, что он попал в сказку «о потраченном времени»: чем дольше он будет сгорать в аризонской пустыне, тем меньше у него будет возможностей выиграть титул чемпиона НБА, к которому баскетбольная общественность не лепила бы ярлыки о слишком лёгкой победе и буквально приходе на всё готовое, в чём можно было заподозрить Кевина после перехода в и без того мощнейший «Голден Стейт» в 2016 году.

Итак, рискнем предположить, что решение о том, что для лучшего будущего обеих сторон игроку и организации нужно расстаться, было принято как раз в середине сезона. А точкой невозврата в планирование общего будущего стал досрочный невыход не то что в плей-офф напрямую, а даже в зону плей-инн.

Косвенным подтверждением того, что Кевин не останется в нынешней команде, служит нескончаемый поток новостей и инсайдов о будущем Дюранта, который по своим объемам чуть ли не превосходит освещение финальной серии. Да, и букмекерские котировки подтверждают сказанное: обмену быть.

Кевин Дюрант globallookpress.com

Перед непосредственным рассмотрением вариантов, где «КейДи» продолжит карьеру, нужно обозначить несколько вводных, которые помогут понять этот запутанный клубок лучше:

во-первых, большая вероятность заключения обменной сделки с точки зрения даты приходится на ночь драфта или непосредственно перед\после неё. Ведь «Финикс» за своего лучшего игрока захочет несколько активов на будущее: в виде драфт-пиков на этот год и последующие. Поэтому особо стоит следить за командами, имеющие высокие пики на драфте нынешнего года.

во-вторых, сама диспозиция в лиге и на рынке обменов, свободных агентов. Важно понимать, что команды, ищущие усиления, изначально нацеливались на двух топ-исполнителей: Кевин Дюрант и Яннис Адетокунбо. Последний же в отличие от нашего героя не форсирует свое будущее и ждет от руководства «Милуоки» серьёзных ходов, к тому же заявляя, что хочет продолжать находиться в «стране оленьей». Таким образом, рынок сейчас в основном складывается вокруг обмена Дюранта: у команд нет альтернатив на данный момент, чтобы перестать бороться за столь ценный актив;

в-третьих, мотивация самого игрока. Мы не знаем, что именно движет Кевином на данном этапе карьеры. Хочет ли всерьез бороться за ещё один титул, а в глазах многих — за первый «настоящий», ведь тот победный бэк-ту-бэк с Карри и компанией не считается (а мы ведь помним, как Кевин чувствительно воспринимает мнение окружающих). Или, может, Дюрант планирует спокойно доигрывать, попутно пополняя свой бомбардирский и банковский счёт. А, может, стартаперская жилка, которую пока ещё игрок «Санс» явил миру во времена пандемии, возьмёт верх над баскетбольными причинами и приведёт его на мощный рынок с точки зрения инвестиции и развития собственного бизнеса.

Так или иначе, хочется, чтобы всё же решение игрока было продиктовано баскетбольными причинами: выиграть чемпионат, укрепить свое зыбкое на данный момент наследие, а не поиск места, где можно выйти на игровую пенсию, снизить к себе требования и думать о том, чем заниматься после завершения карьеры.

«Миннесота Тимбервулз»

Западная конференция

Инсайды о переезде Дюранта в Миннеаполис привлекали внимание баскетбольных болельщиков еще минувшей зимой. Коллектив Криса Финча пусть и располагался в тот момент не сильно выше «Финикса» в таблице Западной конференции, но в этом случае можно было говорить действительно о команде в отличие от происходящего раздрая в «Санс».

«Миннесота», которая дошла до финала конференции в прошлом сезоне, смогла повторить свой успех в этом: по делу пройдены крепкие и амбициозные «Лейкерс» и «ГСВ», которые были обыграны в первую очередь за счет системности и выстроенности игры в целом. Преодолеть же преграду в лице «Оклахомы» не удалось: более отточенный механизм команды Дейгнолта взял верх.

Именно по серии с «Оклахомой» нужно мерить свои шансы «Миннесоте», да и вообще всем на Западе: команда во главе с действующем МВП Гилджес-Александром планирует доминировать в конференции долго, и у неё есть на то основания. «Волкам» в проигранной серии с «Оклахомой» не хватило еще одной самостоятельной опции в атаке помимо Энтони Эдвардса.

Энтони Эдвардс globallookpress.com

В этой связи потенциальный приход Дюранта делает из команды двухголовую гидру, где защите соперника нужно будет разрываться между Кевином и Эдвардсом.

Помимо выстроенности проекта повышает шансы на перезд Дюранту в «Миннесоту» его теплые отношения с главной звездой команды — Энтони Эдвардсом. Кевин на правах старшего товарища буквально опекал молодую звезду по ходу прошлогодней Олимпиады в Париже, откуда доносились инсайды об особой химии между этими двумя. Не будем недооценивать фактор личных отношений между игроками и сам институт обсуждения совместного будущего в лагере национальной команды: многие крупные движения на рынке зарождаются именно там — чего стоит турнир в Пекине в 2008-ом году, который вылился в зарождение «Хиттлз» образца лета 2010 года.

Согласно инсайду Джона Гамбадоро «Волки» готовы отдать за Дюранта Гобера, цепкого защитника Ди Винчецо, молодой актив (Диллингем или Шеннон) и 17-ый пик предстоящего драфта.

Пакет увесистый, но как будто бы недостаточно за «КейДи», поэтому не исключен вариант с подключением третьей команды, которая бы добавила драфт-пиков для «Финикса».

«Хьюстон Рокетс»

Западная конференция

По ходу серии первого раунда против «ГСВ» было заметно: «Хьюстон» — очень талантливая команда, с грамотным тренером Име Удокой, но всё же ещё сырая, чтобы выдерживать давление от высокоинтенсивного баскетбола плей-офф. Седьмой матч той серии, который игрался на площадке «Рокетс», без особых проблем забрал опытный коллектив Керра.

В этой связи ходившие еще до старта плей-офф осторожные разговоры, что команда из Техаса находится буквально в одном-двух шагах от статуса контендера, приобрели еще больший смысл. Молодой, дерзкой команде в решающие моменты не хватило опыта и хладнокровия, которым в больших объемах располагает наш герой. Да, безусловно, есть опытные игроки в лице Брукса, Ванвлита и Адамса, придававшие монолитности и уверенности молодёжи, но никого из них не повернется язык назвать первой опцией команды чемпионского уровня. Да, Ванвлит ближе прочих к этому неформальному статусу, но его роль — второй, третий выбор в атаке.

Фрэд Ванвлит globallookpress.com

Та серия с «ГСВ» упрочила позиции Ванвлита и сделала его более защищенным от потенциального обмена. Чего не скажешь об атакующем защитнике Джейлене Грине, который провалил плей-офф, что было вполне ожидаемо на фоне молодости.

Важно понимать: готов ли коллектив из Хьюстона вступать в гонку по-настоящему и жертвовать потенциалом своего молодого кора ради готового к чемпионскому походу Дюранту?

Если «Ракетам» удастся сохранить Шенгюна и Томпсона в ходе сделки с «Финиксом», то у этой команды будут реальные шансы пошуметь уже в следующем сезоне.

Оптимизма болельщикам «Хьюстона» может добавлять инсайд The Athletic, согласно которому техасцы входят в тройку предпочтений Дюранта и сообщение инсайдера ESPN Шэмса Чарания.

«Сан-Антонио Сперс»

Западная конференция

Раскрывая информацию от The Athletic, необходимо уточнить: первым приоритетом Кевина Дюранта является именно «Сан-Антонио».

Возможно, такая тяга к техасским командам возникает у «КейДи» на фоне студенческой ностальгии: свой единственный год в качестве учащегося в колледже он провел как раз в этом штате.

Но, если всё же говорить о чём-то более существенном, чем воспоминания почти двадцатилетней давности, то стоит упомянуть одного парня, играть за одну команду с которым более предпочтительно, чем против него с точки зрения здравого смысла. Конечно же, речь о Викторе Вембаньяме, который уже считается полноценным двусторонним монстром: его скиллы, рост и баскетбольный интеллект всецело убеждают нас в этом.

Неприятность в виде тромбоза вен, случившаяся под конец сезона с Вембой, всё же не должна сломать его карьеру: он отдохнет полгода от баскетбола и ближе к Рождеству сможет полноценно вернуться на паркет.

Виктор Вембаньяма globallookpress.com

Не будем забывать и об ауре Грегга Поповича, которой буквально пропитана и дышит вся организация «Спёрс», пусть он и отошёл от больших дел по состоянию здоровья. У Кевина сложились тёплые отношения с легендой тренерского цеха еще во время токийской олимпиады да и по ходу многочисленных сражений в плей-офф Западной конференции.

Шансов «Шпорам» добавляет и размах активов, предложив которые, они могут не оставить выбора руководству «Финикса». Речь идёт и о 2-ом пике текущего драфта, и о Стефоне Кассле, молодом и талантливом защитнике, который стал «Новичком года», и паре крепких ролевиков в лице Барнса и Келдона Джонсона.

В отличие от остальных претендентов предложение «Сан-Антонио» может быть принято без участия третьей команды, что существенно упрощает сделку. А учитывая желание самого баскетболиста, вполне вероятно, что Дюрант вновь сыграет в составе техасской команды, но уже на профессиональном уровне.

«Торонто Рэпторс»

Восточная конференция

Стиль и характер принимаемых решений президента по баскетбольным операциям «Рэпторс» Масаи Уджири приучил к тому, что, когда на рынок выходит исключительный игрок, способный максимально приблизить его команду к титулу, не сомневайтесь, он будет в гонке. Так было летом 2018-го года в случаи с Каваем Леонардом, ради которого пришлось расстаться с действующей легендой Демаром Дерозоном.

Уджири тем обменом и последующим завоеванием чемпионства с «Торонто» сделал казалось бы невозможное: нанёс северный, холодный, по сути хоккейный регион на баскетбольную карту с точки зрения привлечения в Канаду больших звёзд. Если они раньше в большинстве своём не задумывались о переходе в «Рэпторс» за большими достижениями, то фактор Уджири может склонить Дюранта к выбору этого не самого очевидного направления.

Сейчас же ситуация с точки зрения будущего команды чуть иная: если и жертвовать кем-то ради топ-исполнителя, то — молодыми игроками и превращать, таким образом, статус проекта в краткосрочный. В фигурантах на обмен значатся Пёлтль, Баррет и Куикли, помимо очевидного 9-го пика этого драфта.

Скотти Барнс globallookpress.com

Ключевой вопрос, от которого зависит успех потенциального обмена: рискнёт ли Уджири отдать свой главный актив в лице Скотти Барнса за Дюранта, или этот лот активируется только в случае возможности заполучить Адетокунбо?

В нашем обзоре «Торонто» стоит отводить всё же роль теневого выбора: переезд в Канаду станет реален, если отвалятся другие претенденты и Барнс будет доступен при этом.

Важным фактором для принятия решения Дюрантом может стать диспозиция в Восточной Конференции: после травмы Тейтума, неопределённости «Кливленда», «Милуоки» и «Нью-Йорка» и не таким запасом прочности у нынешнего финалиста «Индианы», складывается ощущение, что выйти в финал от Восточной конференции будет всё же проще, чем из западной мясорубки.

«Майами Хит»

Восточная конференция

Завершать наш список будет команда, которая не так часто выходит на большой рынок и привлекает к себе звезд в последнее время: после «Большого Трио» самым громким было подписание Джимми Батлера.

Та самая «Культура Хит» подразумевает, помимо близкой к идеальной физической формы с минимальным процентом подкожного жира (этот ценз Дюрант ввиду своей естественной худобы легко преодолеет), всё же стремление драфтовать и развивать игроком самостоятельно, а в некоторых случаях находить таланты, которые даже не были задрафтованы.

Человек, который принимает все важные решения в «Майами», Пэт Райли давно не выходил на большую охоту. Несомненно крутой и отлаженной системе тренера Споэлстры нужен какой-то вес, элементарно привлечь первую звезду, требованиям которой не особо отвечают Хирро и Адебайо.

Бэм Адебайо globallookpress.com

На бумаге с приходом Дюранта «Хит» могут выстроить конфигурацию, очень похожую на ту, что принесла команде два выхода в Финал Нба: в 2020 и 2023. Речь идет о системе, где главным человеком в атаке будет Дюрант, а помогать ему будут ролевики и чуть более сильные игроки, тот же Адебайо.

Да, риски есть: Дюрант не молод и без достойной поддержки рискует не вытянуть в одного. Но опять же фактор открытости Восточной конференции и жизнь в Майами могут побудить его присоединиться к проекту «Хит».