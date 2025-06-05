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    Россия подала заявку на участие в ЧМ по спортивной гимнастике

    Прочие Спортивная гимнастика
    Российская сборная по спортивной гимнастике планирует выступить на чемпионате мира, сообщает «СЭ».

    Никита Нагорный (один из лидеров сборной)
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    Никита Нагорный (один из лидеров сборной)

    Он состоится в конце октября в индонезийской Джакарте. По данным источника, в списке нейтральных участников сейчас значатся 14 атлетов (8 мужчин и 6 девушек).

    Всего же от каждой страны на чемпионат мира можно заявить не более 6 мужчин и 4 девушки. Это означает, что с российской стороны минимум в этом есть минимум 2 спортсмена и 2 спортсменки, при условии, что Белоруссия выбрала свою полную квоту. Или Россия и Белоруссия выставили по 4 мужчины и по 3 девушки.

    При этом в начале апреля руководство всех российских гимнастических дисциплин заявили, что воздерживаются от международных стартов из-за необоснованных отказов в нейтральном статусе некоторым атлетам сборной.

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