Россия подала заявку на участие в ЧМ по спортивной гимнастике

планирует выступить на чемпионате мира, сообщает «СЭ».

Он состоится в конце октября в индонезийской Джакарте. По данным источника, в списке нейтральных участников сейчас значатся 14 атлетов (8 мужчин и 6 девушек).

Всего же от каждой страны на чемпионат мира можно заявить не более 6 мужчин и 4 девушки. Это означает, что с российской стороны минимум в этом есть минимум 2 спортсмена и 2 спортсменки, при условии, что Белоруссия выбрала свою полную квоту. Или Россия и Белоруссия выставили по 4 мужчины и по 3 девушки.

При этом в начале апреля руководство всех российских гимнастических дисциплин заявили, что воздерживаются от международных стартов из-за необоснованных отказов в нейтральном статусе некоторым атлетам сборной.