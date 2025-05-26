УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в первом матче за бронзу Единой лиги

Сегодня, 26 мая, в Казани состоялся первый матч серии в рамках Единой лиги между местными краснодарскимза третье место.

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:90. По четвертям счет был следующим: 27:26, 27:13, 21:27, 22:24 в пользу УНИКСа.

Казанская команда доминировала во второй четверти, набрав 27 очков против 13 у соперника, что позволило создать комфортное преимущество. Несмотря на попытки «Локомотива» сократить отставание в третьей и четвёртой четвертях, УНИКС удержал лидерство и одержал победу.

Это первый шаг в серии за бронзовые медали, которая продолжается. УНИКС и «Локомотив-Кубань» ранее встречались в сезоне неоднократно, и по статистике с 2009 года преимущество на стороне УНИКСа — 23 победы против 17.