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    Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая
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    УНИКС одержал победу над «Локомотивом-Кубань» в первом матче за бронзу Единой лиги

    Прочие Баскетбол Единая лига
    Сегодня, 26 мая, в Казани состоялся первый матч серии в рамках Единой лиги между местным УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань» за третье место.

    Фрагмент матча УНИКС — «Локомотив-Кубань»
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    Фрагмент матча УНИКС — «Локомотив-Кубань»

    Встреча завершилась победой хозяев со счётом 97:90. По четвертям счет был следующим: 27:26, 27:13, 21:27, 22:24 в пользу УНИКСа.

    Казанская команда доминировала во второй четверти, набрав 27 очков против 13 у соперника, что позволило создать комфортное преимущество. Несмотря на попытки «Локомотива» сократить отставание в третьей и четвёртой четвертях, УНИКС удержал лидерство и одержал победу.

    Это первый шаг в серии за бронзовые медали, которая продолжается. УНИКС и «Локомотив-Кубань» ранее встречались в сезоне неоднократно, и по статистике с 2009 года преимущество на стороне УНИКСа — 23 победы против 17.

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