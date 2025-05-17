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    Центровой Карл-Энтони Таунс совершил уникальное достижение в истории НБА

    Прочие Баскетбол НБА
    Центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс стал первым игроком, который в двух подряд сезонах вышел в финал конференции с разными командами — на Востоке и Западе.

    Карл-Энтони Таунс
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    Карл-Энтони Таунс

    В сезоне-2023/24 Таунс играл за «Миннесоту Тимбервулвз» и помог клубу выйти в финал Восточной конференции, где команда уступила «Далласу» (1-4). В плей-офф того года «Миннесота» уверенно прошла «Финикс» (4-0) и «Денвер» (4-3), а сам Таунс был одним из лидеров коллектива, в среднем набирая 18,6 очка и 9,1 подбора за матч.

    Летом 2024 года Таунс перешёл в «Нью-Йорк Никс» в рамках обмена. Уже в первом сезоне за «Никс» он стал ключевым фактором успеха команды: в серии 1/4 финала плей-офф против «Бостона» Таунс оформил дабл-дабл в пяти из шести матчей, а в решающей игре набрал 21 очко и 12 подборов, что помог «Нью-Йорку» разгромить действующих чемпионов.

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    В этой серии «Никс» выиграли у «Бостона» 4-2 и теперь сыграют с «Индианой Пэйсерс» за выход в финал НБА.

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