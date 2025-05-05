Комментатор НБА Дмитриевич: Если Леброну есть что доказывать — он вернется в следующем году

Российский комментатор НБАпрокомментировал будущеепосле вылетаиз плей-офф.

«Если Джеймсу есть что доказывать — он вернется в следующем году, ведь это прекрасный повод как минимум провести прощальный тур, как максимум попытаться вместе с Лукой завоевать еще один титул в полноценном сезоне», — цитирует журналиста сетевое издание LiveResult.ru.

Дмитриевич призвал болельщиков «Лейкерс» сохранять спокойствие, отметив, что клуб строит долгосрочные планы и не стоит ожидать мгновенного эффекта от перехода Дончича.

Напомним, «Лейкерс» уступили «Миннесоте» в первом раунде плей-офф со счётом 1:4. Сам Леброн Джеймс после вылета заявил, что пока не принял решения о продолжении карьеры и обсудит своё будущее с семьей и окружением.