2-й таймАкрон — Динамо МахачкалаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артем Дзюба«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Грегг Попович ушел с поста тренера «Сперс». Специалист возглавлял команду с 1996 года

    Прочие Баскетбол НБА
    Грегг Попович покидает пост главного тренера «Сан-Антонио Сперс» после почти 30 лет работы на этой должности.

    Грегг Попович
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Грегг Попович

    Решение связано с последствиями инсульта, который 76-летний специалист перенёс в ноябре 2024 года. С тех пор Попович не возвращался к тренерской работе, а обязанности главного тренера исполнял его ассистент Митч Джонсон.

    Попович останется в структуре клуба и займёт должность президента организации, сосредоточившись на управлении баскетбольными операциями. Он принимал активное участие в жизни команды в последние недели, но пришёл к выводу, что не может продолжать работу.

    За время работы с «Сан-Антонио» Попович стал самым успешным тренером в истории НБА по количеству побед (1 422 в регулярном чемпионате), пять раз приводил команду к чемпионству и трижды получал приз «Тренер года».

    Его вклад в развитие клуба и лиги отмечен включением в Зал славы баскетбола.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Победная серия «волков» завершится?!
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто в Мадриде вспомнит о победах?
  • «Райо Вальекано» — «Хетафе». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Краснодар» сделает серьезный шаг к чемпионству
  • «Краснодар» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.89
  • Экспресс дня 2 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Краснодар — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Арсенал — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному