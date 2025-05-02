Грегг Попович ушел с поста тренера «Сперс». Специалист возглавлял команду с 1996 года

покидает пост главного тренерапосле почти 30 лет работы на этой должности.

Решение связано с последствиями инсульта, который 76-летний специалист перенёс в ноябре 2024 года. С тех пор Попович не возвращался к тренерской работе, а обязанности главного тренера исполнял его ассистент Митч Джонсон.

Попович останется в структуре клуба и займёт должность президента организации, сосредоточившись на управлении баскетбольными операциями. Он принимал активное участие в жизни команды в последние недели, но пришёл к выводу, что не может продолжать работу.

За время работы с «Сан-Антонио» Попович стал самым успешным тренером в истории НБА по количеству побед (1 422 в регулярном чемпионате), пять раз приводил команду к чемпионству и трижды получал приз «Тренер года».

Его вклад в развитие клуба и лиги отмечен включением в Зал славы баскетбола.