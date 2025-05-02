НБА. «Нью-Йорк» выиграл у «Детройта», «Клипперс» победили «Денвер»

победилв шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 116:113. «Никс» выиграли серию — 4-2.

Разыгрывающий защитник нью-йоркской командой Джейлен Брансон набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Во втором раунде «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном».

Прогнозы и ставки на НБА

«Клипперс» одолели «Денвер» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 111:105. Счет в серии стал равный — 3-3.

Разыгрывающий защитник Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 28 очков.

Седьмой матч в серии пройдет 3 мая. Победитель сыграет в четвертьфинале с «Оклахомой».