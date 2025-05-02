НБА. «Нью-Йорк» выиграл у «Детройта», «Клипперс» победили «Денвер»

Джеймс Харден Фото: globallookpress.com
Разыгрывающий защитник нью-йоркской командой Джейлен Брансон набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Во втором раунде «Нью-Йорк» встретится с «Бостоном».
«Клипперс» одолели «Денвер» в шестом матче первого раунда плей-офф НБА — 111:105. Счет в серии стал равный — 3-3.
Разыгрывающий защитник Джеймс Харден стал самым результативным игроком встречи. Он набрал 28 очков.
Седьмой матч в серии пройдет 3 мая. Победитель сыграет в четвертьфинале с «Оклахомой».