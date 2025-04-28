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    НБА. «Лейкерс» обыграли «Миннесоту», «Бостон» одолел «Орландо», «Индиана» победила «Милуоки»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Лейкерс» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА в гостях уступили «Миннесоте» со счетом 113:116.

    Яннис Адетокунбо
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    Яннис Адетокунбо

    Самым результативным на паркете стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 43 очка. У гостей Лука Дончич набрал 38 очков, у Леброна Джеймса 27 очков и 12 подборов.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Миннесоты». Следующий матч пройдет 1 мая и начнется в 5:00 мск.

    «Бостон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА на выезде обыграл «Орландо» со счетом 107:98.

    Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 37 очков и сделавший 14 подборов.

    Счет в серии 3-1 в пользу «Бостона». Пятый матч пройдет 30 апреля и начнется в 3:30 мск.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Индиана» на выезде обыграла «Милуоки» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 129:103.

    В составе «Бакс» 28 очков и 15 подборов на счету форварда Янниса Адетокунбо.

    Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Индианы». Пятая игра пройдет в ночь на 30 апреля в Индианаполисе. Начало — в 01:00 мск.

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