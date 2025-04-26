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    НБА. «Милуоки» переиграл «Индиану», «Миннесота» победила «Лейкерс»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Милуоки» переиграл «Индиану» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 117:101. Счет в серии стал 1-2 в пользу «Пэйсерс».

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    Атакующий защитник «Бэкс» Гэри Трент набрал 37 очков. Форвард Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 37 очков и 12 подборов.

    Четвертый матч в серии состоится в понедельник, 28 апреля. Начало игры — 4:30 мск.

    Прогнозы и ставки на НБА

    «Миннесота» выиграла у «Лейкерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 116:104. Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тимбервулвз».

    Форвард лос-анджельской команды Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 38 очков и 10 подборов.

    Четвертый матч в серии пройдет в воскресенье, 27 апреля, и начнется в 22:30 мск.

    Все результаты игрового дня НБА 26 апреля

    «Орландо Мэджик» — «Бостон Селтикс» — 95:93 (1-2)

    «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс» — 117:101 (1-2)

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 116:104 (2-1)

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