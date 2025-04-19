Названы сроки возвращения на паркет Дамиана Лилларда

34-летний разыгрывающийДамиан Лиллард, пропустивший концовку регулярного чемпионата из-за тромбоза глубоких вен в правой голени, может вернуться на площадку во втором или третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА.

Как сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания, Лиллард уже полностью избавился от тромбоза и больше не принимает препараты для разжижения крови. Медицинский штаб «Бакс» отмечает значительный прогресс в его восстановлении, однако клуб не называет точную дату возвращения игрока.

Прогнозы и ставки на НБА

В завершившемся регулярном сезоне Лиллард провёл 58 матчей, набирая в среднем 24,9 очка, 7,1 передачи, 4,7 подбора и 1,2 перехвата за игру. Его возвращение может значительно усилить шансы «Милуоки» в серии против «Индианы Пейсерс».