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    Названы сроки возвращения на паркет Дамиана Лилларда

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    34-летний разыгрывающий «Милуоки Бакс» Дамиан Лиллард, пропустивший концовку регулярного чемпионата из-за тромбоза глубоких вен в правой голени, может вернуться на площадку во втором или третьем матче серии первого раунда плей-офф НБА.

    Дамиан Лиллард
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    Дамиан Лиллард

    Как сообщает журналист ESPN Шэмс Чарания, Лиллард уже полностью избавился от тромбоза и больше не принимает препараты для разжижения крови. Медицинский штаб «Бакс» отмечает значительный прогресс в его восстановлении, однако клуб не называет точную дату возвращения игрока.

    Прогнозы и ставки на НБА

    В завершившемся регулярном сезоне Лиллард провёл 58 матчей, набирая в среднем 24,9 очка, 7,1 передачи, 4,7 подбора и 1,2 перехвата за игру. Его возвращение может значительно усилить шансы «Милуоки» в серии против «Индианы Пейсерс».

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