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    НБА. «Юта» проиграла «Оклахоме», «Лейкерс» взял верх над «Хьюстоном»

    Прочие Баскетбол НБА
    «Юта» дома уступила «Оклахоме-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:145.

    Лука Дончич
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    Лука Дончич

    Атакующий защитник «Тандер» Аарон Уиггинс набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Оклахома» лидирует в Западной конференции с результатом 67-14. «Юта» идет последней — 17-64.

    «Лейкерс» победили «Хьюстон» — 140:109.

    Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.

    «Лос-Анджелес» с результатом 50-31 занимает 3-е место в Западной конференции. «Хьюстон» идет вторым — 52-29. Обе команды досрочно завоевали выход в плей-офф.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Все результаты игрового дня НБА 12 апреля

    «Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 115:129

    «Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 119:125

    «Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 110:124

    «Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 102:108

    «Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 130:94

    «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 104:153

    «Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 119:89

    «Даллас Маверикс» — «Торонто Рэпторс» — 124:102

    «Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс» — 117:91

    «Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:109

    «Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:145

    «Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:98

    «Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:101

    «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:103

    «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 140:109

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