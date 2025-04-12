НБА. «Юта» проиграла «Оклахоме», «Лейкерс» взял верх над «Хьюстоном»

Атакующий защитник «Тандер» Аарон Уиггинс набрал 35 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Оклахома» лидирует в Западной конференции с результатом 67-14. «Юта» идет последней — 17-64.
«Лейкерс» победили «Хьюстон» — 140:109.
Разыгрывающий защитник Лука Дончич набрал 39 очков и стал самым результативным игроком встречи.
«Лос-Анджелес» с результатом 50-31 занимает 3-е место в Западной конференции. «Хьюстон» идет вторым — 52-29. Обе команды досрочно завоевали выход в плей-офф.
Все результаты игрового дня НБА 12 апреля
«Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик» — 115:129
«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 119:125
«Филадельфия Сиксерс» — «Атланта Хоукс» — 110:124
«Нью-Йорк Никс» — «Кливленд Кавальерс» — 102:108
«Бостон Селтикс» — «Шарлотт Хорнетс» — 130:94
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» — 104:153
«Чикаго Буллз» — «Вашингтон Уизардс» — 119:89
«Даллас Маверикс» — «Торонто Рэпторс» — 124:102
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бруклин Нетс» — 117:91
«Денвер Наггетс» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:109
«Юта Джаз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 111:145
«Финикс Санз» — «Сан-Антонио Спёрс» — 117:98
«Сакраменто Кингз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:101
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 86:103
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 140:109